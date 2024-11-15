Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü tarihi

Kasım ayının ortalarında Öğretmenler Günü ile ilgili hazırlıklar hız kazandı. Öğretmenler Günü'nde öğrenciler, öğretmenlerine teşekkürlerini sunar, çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğretmenlerin emekleri takdir edilir. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü tarihi - 1

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki değerini ve eğitimdeki katkılarını kutlamak amacıyla her yıl 24 Kasım'da Türkiye'de ve birçok ülkede kutlanır. Bu özel gün, öğretmenlerin eğitim yoluyla insanları şekillendiren ve geleceğe yön veren önemli bir rol oynadığını vurgular. 24 Kasım, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1928 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'na atandığı gündür. Bu nedenle, Atatürk’ün eğitim alanındaki reformları ve katkıları da Öğretmenler Günü ile anılır.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü tarihi - 2

Öğretmenler Günü'nde öğrenciler, öğretmenlerine teşekkürlerini sunar, çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğretmenlerin emekleri takdir edilir.

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü tarihi - 3

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ

Öğretmenler Günü'nün Türkiye'deki tarihi, 1928 yılına dayanır. Bu gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başlamasıyla ilişkilendirilir. Atatürk'ün, Türk milletinin çağdaşlaşması için eğitime verdiği önemi vurgulamak amacıyla, öğretmenlerin toplumdaki yerini onurlandırmak için bu tarihin özel bir gün olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü tarihi - 4

24 Kasım, ilk kez 1981 yılında Türkiye’de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu tarihin belirlenmesinin ardından, her yıl 24 Kasım’da öğretmenlerin eğitimdeki önemli rolleri kutlanır ve toplumsal olarak öğretmenlerin emekleri takdir edilir.

DAHA FAZLA GÖSTER