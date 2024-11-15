Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü tarihi
Kasım ayının ortalarında Öğretmenler Günü ile ilgili hazırlıklar hız kazandı. Öğretmenler Günü'nde öğrenciler, öğretmenlerine teşekkürlerini sunar, çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğretmenlerin emekleri takdir edilir. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki değerini ve eğitimdeki katkılarını kutlamak amacıyla her yıl 24 Kasım'da Türkiye'de ve birçok ülkede kutlanır. Bu özel gün, öğretmenlerin eğitim yoluyla insanları şekillendiren ve geleceğe yön veren önemli bir rol oynadığını vurgular. 24 Kasım, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1928 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'na atandığı gündür. Bu nedenle, Atatürk’ün eğitim alanındaki reformları ve katkıları da Öğretmenler Günü ile anılır.