Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü tarihi

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki değerini ve eğitimdeki katkılarını kutlamak amacıyla her yıl 24 Kasım'da Türkiye'de ve birçok ülkede kutlanır. Bu özel gün, öğretmenlerin eğitim yoluyla insanları şekillendiren ve geleceğe yön veren önemli bir rol oynadığını vurgular. 24 Kasım, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1928 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'na atandığı gündür. Bu nedenle, Atatürk’ün eğitim alanındaki reformları ve katkıları da Öğretmenler Günü ile anılır.