Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2024 Öğretmenler Günü tarihi
Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. Şimdi ise 2024 Öğretmenler Günü tarihi merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrenci ve öğrenci velisi bu özel günün tarihini merak ediyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?
Yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. 2024-2025 eğitim döneminde Öğretmenler Günü'nün ne zaman, hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Her yıl Kasım ayında kutlanan bu özel gün için geri sayım başladı.