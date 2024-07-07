Öğretmenlere ikinci kez tayin hakkı :İl içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin İl içi ve iller arası yer değiştirmelerin ikinci kez gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki, İl içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?
MEB iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına dair önemli bir gelişme yaşandı. bu yıl öğretmenler için ikinci kez söz konusu uygulamanın başlatılacağı Yusuf Tekin tarafından ilan edildi. İşte, MEB il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi...