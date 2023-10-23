Öğretmenlere Kasım semineri ne zaman başlayacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılacağını açıkladı.



Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sadece kasım ayındaki ara tatil için geçerli olacak şekilde yapılacak yüz yüze programların online olmasına karar verildiğini duyurdu.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şu şekilde:



Değerli meslektaşlarım,



Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık.



İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum’da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.