Öğretmenlere Kasım semineri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatildeki yönetici ve öğretmen seminerlerinin bu yıl okullarda yüz yüze yapılacağını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından pek çok öğretmen pandemi döneminden beri seminer çalışma süreçlerinin online yapıldığını hatırlatarak bu yılki ara tatil için de aynı uygulamanın devam etmesini talep etmişti. Peki, öğretmenlere Kasım semineri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kasım ayında yapılacak ara tatilde öğretmenlerin okullarına gitmesine gerek olmayacağını ve seminerlerin online yapılacağını açıkladı. İşte, bu kapsamda son bilgiler...