Öğretmenlere kırtasiye desteği ne kadar, ne zaman yatacak?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de kırtasiye desteği oldu. Yıl içerisinde kırtasiye ihtiyaçlarına kullanılması üzerine sağlanan eğitim ödeneğinin tutarı her yıl değişiklik gösteriyor. Peki, öğretmenlere kırtasiye desteği ne kadar, ne zaman yatacak?

Öğretmenlere kırtasiye desteği ne kadar, ne zaman yatacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere her öğretim yılında kırtasiye ihtiyaçlarına yönelik eğitim desteği sağlıyor. Hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcılarına dahil) ödeniyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlere kırtasiye desteği ne kadar, ne zaman yatacak? - 2

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

Öğretmenlere kırtasiye desteği ne kadar, ne zaman yatacak? - 3

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. Kırtasiye yardımı genellikle eylül ayının ortasına kadar hesaplara aktarılıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER