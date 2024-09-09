Öğretmenlere kırtasiye desteği ne kadar, ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere her öğretim yılında kırtasiye ihtiyaçlarına yönelik eğitim desteği sağlıyor. Hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcılarına dahil) ödeniyor.