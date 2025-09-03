Öğretmenlerin 2. il dışı atama başvuru ekranı: MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri ve şartları
Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları alınmaya başladı. Kadrolu öğretmenlere dair iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler, yaz döneminde ikinci kez yapılıyor olacak. Bulundukları ilde Aralık 2025 itibarıyla en az 3 yıl çalışmayı tamamlayan öğretmenler il dışı atama başvurusunda bulunabiliyor. Başvurular MEBBİS ve personel.meb üzerinden alınıyor. İl dışı öğretmen atamaları 5 Eylül'de gerçekleşecek. İşte, MEB öğretmenlerin il dışı atama takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan kadrolu öğretmenler için yaz dönemi ikinci il dışı başvuruları açıldı. Öğretmenler başvurularını belirtilen adresler üzerinden form doldurmak sureti ile gerçekleştirecek. Atama işlemleri adayların hizmet puanına göre yapılıyor. 2025 MEBBİS il dışı atama başvuru ekranı.