Öğretmenlerin 2. il dışı atama başvuru ekranı: MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri ve şartları

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları alınmaya başladı. Kadrolu öğretmenlere dair iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler, yaz döneminde ikinci kez yapılıyor olacak. Bulundukları ilde Aralık 2025 itibarıyla en az 3 yıl çalışmayı tamamlayan öğretmenler il dışı atama başvurusunda bulunabiliyor. Başvurular MEBBİS ve personel.meb üzerinden alınıyor. İl dışı öğretmen atamaları 5 Eylül'de gerçekleşecek. İşte, MEB öğretmenlerin il dışı atama takvimi...

Öğretmenlerin 2. il dışı atama başvuru ekranı: MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri ve şartları - 1

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan kadrolu öğretmenler için yaz dönemi ikinci il dışı başvuruları açıldı. Öğretmenler başvurularını belirtilen adresler üzerinden form doldurmak sureti ile gerçekleştirecek. Atama işlemleri adayların hizmet puanına göre yapılıyor. 2025 MEBBİS il dışı atama başvuru ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin 2. il dışı atama başvuru ekranı: MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri ve şartları - 2

ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

MEB tarafından yaz dönemi ikinci il dışı isteğe bağlı atama başvuruları, 3-5 Eylül tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak alınacak.

Başvurular ardından hizmet puanı da dikkate alınarak atamalar 5 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.Atama sonuçları personel.meb.gov.tr adresinden öğrencilecek. İlişik kesme ise 8 Eylül'de olacak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI

Öğretmenlerin 2. il dışı atama başvuru ekranı: MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri ve şartları - 3

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış
olmak,

3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar

bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu
ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekiyor.

Öğretmenlerin 2. il dışı atama başvuru ekranı: MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri ve şartları - 4

12 il listesi’nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan öğretmenlerden, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bulunduğu ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olanlar başvuru şartlarındaki 1’inci ve 3’üncü maddelerde yer alan şartları taşımaları koşuluyla listedeki 12 il ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabiliyor. İşte 12 il:

Ağrı
Ardahan
Bitlis
Hakkâri
Iğdır
İstanbul
Kars
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van

DAHA FAZLA GÖSTER