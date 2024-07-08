Öğretmenlerin 2. il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? (MEB 2.tayin takvimini paylaştı)

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuruları yayımlandı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak. Peki, öğretmenlerin 2. il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmenlerin 2. il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? (MEB 2.tayin takvimini paylaştı) - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındı.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin 2. il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? (MEB 2.tayin takvimini paylaştı) - 2

İLLER ARASI ATAMA TAKVİMİ

Bu doğrultuda iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama işlemi 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Öğretmenlerin 2. il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? (MEB 2.tayin takvimini paylaştı) - 3

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve atama işlemi 30 Temmuz'da yapılacak.

Öğretmenlerin 2. il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? (MEB 2.tayin takvimini paylaştı) - 4

ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.


Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız.

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız.

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