Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? Gözler iller arası atama sürecinde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme takvimine ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı. MEB’in açıkladığı takvime göre, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme süreci belirli aşamalarla gerçekleştirilecek. Başvuru süreci, kontenjanların duyurulması, tercihlerin alınması ve atamaların ilan edilmesi şeklinde adım adım ilerleyecek. Öğretmenlerin hizmet süresi, kadro durumu ve hizmet puanları gibi kriterler bu süreçte belirleyici olacak. Peki, İl dışı atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?