Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? Gözler iller arası atama sürecinde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ilişkin öğretmenlerin yer değiştirme sürecine dair takvimi kamuoyuyla paylaştı. Bu takvimin açıklanmasıyla birlikte öğretmenler arasında il dışı atama süreci yeniden gündeme taşındı. Özellikle il içi yer değiştirme başvurularının tamamlanmasının ardından, binlerce öğretmenin gözü bu kez iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine çevrildi.

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? Gözler iller arası atama sürecinde - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme takvimine ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı.  MEB’in açıkladığı takvime göre, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme süreci belirli aşamalarla gerçekleştirilecek. Başvuru süreci, kontenjanların duyurulması, tercihlerin alınması ve atamaların ilan edilmesi şeklinde adım adım ilerleyecek. Öğretmenlerin hizmet süresi, kadro durumu ve hizmet puanları gibi kriterler bu süreçte belirleyici olacak. Peki, İl dışı atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? Gözler iller arası atama sürecinde - 2

İL İÇİ ATAMALAR YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınlanan atama takviminde değişikliğe gitmişti. Gidilen söz konusu değişiklik neticesinde öğretmenlerin 2025 il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı, atamalar ise 20 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? Gözler iller arası atama sürecinde - 3

TAKVİMDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yayınlanan ilk takvimde il içi atamalar için  5- 9 Mayıs, il dışı atama başvuruları için ise 21 – 28 Mayıs 2025 tarihleri işaret edilmişti. İl dışı atamalarda yeni tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın uygulamaları kaynak alındığında MEB'in öğretmenler için iller arası yer değiştirme başvurularını 28 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde alması bekleniyor.

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? Gözler iller arası atama sürecinde - 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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