Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başlıyor: İller arası yer değiştirme başvuru tarihleri
Öğretmenlerin il dışı atama başvurularının başlamasına saatler kaldı. İller arası yer değiştirme başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Peki, iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? İl dışı tayin başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ilişkin il dışı atama takvimini duyurdu. Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.