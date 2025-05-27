Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başlıyor: İller arası yer değiştirme başvuru tarihleri

Öğretmenlerin il dışı atama başvurularının başlamasına saatler kaldı. İller arası yer değiştirme başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Peki, iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? İl dışı tayin başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başlıyor: İller arası yer değiştirme başvuru tarihleri - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ilişkin il dışı atama takvimini duyurdu. Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

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Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başlıyor: İller arası yer değiştirme başvuru tarihleri - 2

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atamalar ise 3 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başlıyor: İller arası yer değiştirme başvuru tarihleri - 3

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmelilerdir.

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başlıyor: İller arası yer değiştirme başvuru tarihleri - 4

BAŞVURU ŞARTLARI

Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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