Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 2025 yılı il dışı (iller arası) yer değiştirme başvuruları tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yapılacak atamalar, öğretmenlerin yeni görev yerlerini belirleyecek. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme süreci kapsamında ön başvurular, 18-29 Temmuz tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden doldurulan elektronik başvuru formu ile tamamlandı. Tercih hakkı kazanan öğretmenler kurum tercihlerini gerçekleştirdi.