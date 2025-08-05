Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 2025 yılı il dışı (iller arası) yer değiştirme başvuruları tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yapılacak atamalar, öğretmenlerin yeni görev yerlerini belirleyecek. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme süreci kapsamında ön başvurular, 18-29 Temmuz tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden doldurulan elektronik başvuru formu ile tamamlandı. Tercih hakkı kazanan öğretmenler kurum tercihlerini gerçekleştirdi.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, 2025 il dışı atama sonuçları 6 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, aynı gün e-Devlet üzerinden ve MEBBİS sistemi aracılığıyla erişime açılacak.

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos 2025 itibarıyla başlayacak.

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

İPTAL BAŞVURUSU TAKVİMİ

Eşlerden birinin ataması yapılıp birinin yapılmadığı durumlarda ataması olan öğretmenlerin iptal başvurusu: 6 - 8 Ağustos (saat 16:00)

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