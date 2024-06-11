Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurularının alınması ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayımladığı takvimle iller arası tayin sonuçları için tarih vermişti. Peki, Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı - 1

2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında alındı.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı - 2

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları 11 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı - 3

Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ

Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı - 4

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı - 5

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarakhizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla
belirlenecektir.

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