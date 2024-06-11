Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurularının alınması ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayımladığı takvimle iller arası tayin sonuçları için tarih vermişti. Peki, Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında alındı.