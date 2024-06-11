Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarakhizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla

belirlenecektir.