Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? Gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takviminde

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmen yer değiştirme takvimini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. İl içi atamalar ardından gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına çevrildi. Peki, İl dışı atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? Gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takviminde - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme takvimine ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı. İl içi atamalar ardından gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru ve atama tarihlerine çevrildi. Peki, İl dışı atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? Gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takviminde - 2

İL İÇİ ATAMALAR YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınlanan atama takviminde değişikliğe gitmişti. Gidilen söz konusu değişiklik neticesinde öğretmenlerin 2025 il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı, atamalar ise 20 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? Gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takviminde - 3

TAKVİMDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yayınlanan ilk takvimde il içi atamalar için  5- 9 Mayıs, il dışı atama başvuruları için ise 21 – 28 Mayıs 2025 tarihleri işaret edilmişti. İl dışı atamalarda yeni tarih henüz belli olmadı.

Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? Gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takviminde - 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER