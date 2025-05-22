Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? Gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takviminde

TAKVİMDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yayınlanan ilk takvimde il içi atamalar için 5- 9 Mayıs, il dışı atama başvuruları için ise 21 – 28 Mayıs 2025 tarihleri işaret edilmişti. İl dışı atamalarda yeni tarih henüz belli olmadı.