Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? Gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takviminde
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmen yer değiştirme takvimini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. İl içi atamalar ardından gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına çevrildi. Peki, İl dışı atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme takvimine ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı. İl içi atamalar ardından gözler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru ve atama tarihlerine çevrildi. Peki, İl dışı atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?