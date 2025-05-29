Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 İl dışı atama takvimi)
Öğretmenlerin il dışı atama takvimi geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. "2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu" ile sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları 28 Mayıs 2025 itibariyle başladı. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılıyor. Yapılan duyuruya göre, il dışı atamaları 2 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.