Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 İl dışı atama takvimi)

Öğretmenlerin il dışı atama takvimi geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. "2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu" ile sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 İl dışı atama takvimi) - 1

Öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları 28 Mayıs 2025 itibariyle başladı. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılıyor. Yapılan duyuruya göre, il dışı atamaları 2 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 İl dışı atama takvimi) - 2

İL DIŞI ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlerin iller arası tayin takvimine göre, il dışı tayin atamaları 3 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. İlişik Kesme işlemi ise 27 Haziran 2025 tarihinde olacak.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 İl dışı atama takvimi) - 3

İL DIŞI ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 2 Haziran 2025 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 İl dışı atama takvimi) - 4

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER