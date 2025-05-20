Öğretmenlerin il içi atama sonuçları 2025 mebbis.meb.gov.tr sorgulama ekranı: (MEB öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı)

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı atama yer değişikliğiyle birlikte öğretmenlerin sıraya bağlı atama işlemleri de yapılacak. 12-16 Mayıs tarihlerinde başvurularını yapan adaylar ise sonuçlara odaklandı. Atama sonuçlarının ardından tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihi itibariyle yapılacak. MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları ekranında öğretmenler yerleştikleri, okulları öğrenebilecek. İşte, Öğretmenlerin il içi atama sonuçlarında son durum