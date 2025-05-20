Öğretmenlerin il içi atama sonuçları 2025 mebbis.meb.gov.tr sorgulama ekranı: (MEB öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı)

Öğretmen il içi atama sonuçları mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. 12-16 Mayıs tarihlerinde müracaatlarını yapan öğretmenler, atandıkları il, ilçe ve okullara sorgulama ekranı üzerinden ulaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öğretmen il içi atama sonuçları 20 Mayıs Salı günü erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası / kullanıcı adı ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına ulaşabilecek. İl içi yer değiştirme sonuçlarının ardından öğretmenler, mevcut görev yaptıkları okullarla ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yapabilecek. Peki Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, MEBBİS öğretmen il içi atama sonucu sorgulama ekranı

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları 2025 mebbis.meb.gov.tr sorgulama ekranı: (MEB öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı) - 1

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı atama yer değişikliğiyle birlikte öğretmenlerin sıraya bağlı atama işlemleri de yapılacak. 12-16 Mayıs tarihlerinde başvurularını yapan adaylar ise sonuçlara odaklandı. Atama sonuçlarının ardından tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihi itibariyle yapılacak. MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları ekranında öğretmenler yerleştikleri, okulları öğrenebilecek. İşte, Öğretmenlerin il içi atama sonuçlarında son durum 

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları 2025 mebbis.meb.gov.tr sorgulama ekranı: (MEB öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı) - 2

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü öğrenebilecek.

Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları 2025 mebbis.meb.gov.tr sorgulama ekranı: (MEB öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı) - 3

Takvim:

Atama: 20 Mayıs 2025
Tebligat ve ilişik kesme 27 Haziran
Sıranın oluşturulması 20 Mayıs
Sıranın çalıştırılması ve atama / 18 Haziran
Tebligat ve ilişik kesme /1 27 Haziran
Sıranın çalıştırılması ve atama /2 11 Ağustos
Tebligat ve ilişik kesme /2 12 Ağustos

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları 2025 mebbis.meb.gov.tr sorgulama ekranı: (MEB öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı) - 4

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği ardından ataması yapılamayan
öğretmenler istemeleri durumunda ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet
süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenir.

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