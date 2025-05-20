Öğretmenlerin il içi atama sonuçları 2025 mebbis.meb.gov.tr sorgulama ekranı: (MEB öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı)
Öğretmen il içi atama sonuçları mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. 12-16 Mayıs tarihlerinde müracaatlarını yapan öğretmenler, atandıkları il, ilçe ve okullara sorgulama ekranı üzerinden ulaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öğretmen il içi atama sonuçları 20 Mayıs Salı günü erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası / kullanıcı adı ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına ulaşabilecek. İl içi yer değiştirme sonuçlarının ardından öğretmenler, mevcut görev yaptıkları okullarla ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yapabilecek. Peki Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, MEBBİS öğretmen il içi atama sonucu sorgulama ekranı
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı atama yer değişikliğiyle birlikte öğretmenlerin sıraya bağlı atama işlemleri de yapılacak. 12-16 Mayıs tarihlerinde başvurularını yapan adaylar ise sonuçlara odaklandı. Atama sonuçlarının ardından tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihi itibariyle yapılacak. MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları ekranında öğretmenler yerleştikleri, okulları öğrenebilecek. İşte, Öğretmenlerin il içi atama sonuçlarında son durum