Öğretmenlerin il içi atama sonucu MEBBİS: il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi 2025
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 12-16 Mayıs tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden aldı. Öğretmenlerin atamaları tercih ve hizmet puanına göre yapılacak. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları kabul olmayan adayların sıraya bağlı atama listesine dahil edilecekler. Peki, 2025 öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvuruları ardından sonuç tarihi bekleniyor. MEB atama takvimine göre isteğe bağlı yer değişiklikleri ile beraber öğretmenlerim sıraya bağlı atama işlemleri de yapılacak Gözler atama sonuçlarında. İşte, il içi atama sonuç tarihi...