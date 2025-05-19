Öğretmenlerin il içi atama sonucu MEBBİS: il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi 2025

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 12-16 Mayıs tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden aldı. Öğretmenlerin atamaları tercih ve hizmet puanına göre yapılacak. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları kabul olmayan adayların sıraya bağlı atama listesine dahil edilecekler. Peki, 2025 öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin il içi atama sonucu MEBBİS: il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi 2025 - 1

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvuruları ardından sonuç tarihi bekleniyor. MEB atama takvimine göre isteğe bağlı yer değişiklikleri ile beraber öğretmenlerim sıraya bağlı atama işlemleri de yapılacak Gözler atama sonuçlarında. İşte, il içi atama sonuç tarihi...

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Öğretmenlerin il içi atama sonucu MEBBİS: il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi 2025 - 2

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü öğrenebilecek.

Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA

Öğretmenlerin il içi atama sonucu MEBBİS: il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi 2025 - 3

Takvim:

Atama: 20 Mayıs 2025
Tebligat ve ilişik kesme 27 Haziran
Sıranın oluşturulması 20 Mayıs
Sıranın çalıştırılması ve atama / 18 Haziran
Tebligat ve ilişik kesme /1 27 Haziran
Sıranın çalıştırılması ve atama /2 11 Ağustos
Tebligat ve ilişik kesme /2 12 Ağustos

Öğretmenlerin il içi atama sonucu MEBBİS: il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi 2025 - 4

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği ardından ataması yapılamayan
öğretmenler istemeleri durumunda ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet
süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenir.

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