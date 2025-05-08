Öğretmenlerin il içi atama takvimi 2025: il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmenlerin il içi atama takvimi tarafından paylaşıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Bu yıl yapılan atamalarda ilk kez sıra kaydı alınacak. Peki, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmenlerin il içi atama takvimi 2025: il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.


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Öğretmenlerin il içi atama takvimi 2025: il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Öğretmenlerin il içi atama takvimi 2025: il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

İLK KEZ SIRA KAYDI ALINARAK ATAMA YAPILACAK

Tercihlerine yerleşemeyen öğretmenlerden ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarına boş norm kadro oluştuğu takdirde atanmak üzere sıra kaydına alınacak. Oluşturulan bu sıra kaydına göre 18 Haziran 2025 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde atamalar gerçekleşecek.

Öğretmenlerin il içi atama takvimi 2025: il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklarda bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartının yanında, sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı gerekiyor.

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