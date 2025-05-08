Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;



1. Adaylığı kaldırılmış olmak,



2. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.