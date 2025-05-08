Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Bu yıl yapılan atamalarda ilk kez sıra kaydı alınacak.
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.