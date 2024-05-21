Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İl içi atama sonuçları için gözler MEBBİS sorgulama ekranında

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi atamaları 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB il içi öğretmen yer değiştirme kılavuzuna göre adaylarda 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak. MEB öğretmen il içi ve iller arası atama sonuçları MEBBİS üzerinden öğrenilecek.