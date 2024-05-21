Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İl içi atama sonuçları için gözler MEBBİS sorgulama ekranında
Öğretmenlerin İl içi tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayın başvuru yaptığı il içi atama sonuçları için gözler MEBBİS sorgulama ekranında. Milli Eğitin Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin il içi atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe yayımladığı takvimde yer vermişti. Peki, İl içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İl içi yer değiştirme başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştı.