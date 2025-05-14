Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi isteğe bağlı atama sonuç tarihi

Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları için duyuru paylaşılmıştı. 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atama sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemleri gerçekleştirilecek.