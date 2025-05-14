Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi isteğe bağlı atama sonuç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri devam ediyor. Başvurular "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda yapılacak. Peki, öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları için duyuru paylaşılmıştı. 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atama sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemleri gerçekleştirilecek.