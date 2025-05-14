Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi isteğe bağlı atama sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri devam ediyor. Başvurular "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda yapılacak. Peki, öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi isteğe bağlı atama sonuç tarihi - 1

Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları için duyuru paylaşılmıştı. 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atama sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemleri gerçekleştirilecek.

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Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi isteğe bağlı atama sonuç tarihi - 2

BAŞVURU SÜRECİ

Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler istemeleri halinde tercihlerinden ilk ikisinde yer alan eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılıyor.

Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi isteğe bağlı atama sonuç tarihi - 3

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin 16 Mayıs'ta sona ermesinin ardından atamalar 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. İl içi öğretmen atamaları, geçtiğimiz senelerde il Milli Eğitim Müdürlükleri'nin sitesinden açıklanmıştı.

Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi isteğe bağlı atama sonuç tarihi - 4

PUANLARIN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

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