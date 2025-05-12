Gözler MEBBİS başvuru sayfasında: Öğretmenlerin il içi atama başvurusu başladı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi yer değişikliği başvuru tarihlerini duyurmuştu. İl içi tayin başvurusu MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, öğretmenlerin il içi atama başvurusu başladı mı? İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için başvuru nasıl yapılır?
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.