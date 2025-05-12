Gözler MEBBİS başvuru sayfasında: Öğretmenlerin il içi atama başvurusu başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi yer değişikliği başvuru tarihlerini duyurmuştu. İl içi tayin başvurusu MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, öğretmenlerin il içi atama başvurusu başladı mı? İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için başvuru nasıl yapılır?

Gözler MEBBİS başvuru sayfasında: Öğretmenlerin il içi atama başvurusu başladı mı? - 1

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Gözler MEBBİS başvuru sayfasında: Öğretmenlerin il içi atama başvurusu başladı mı? - 2

Atamalar ise 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Gözler MEBBİS başvuru sayfasında: Öğretmenlerin il içi atama başvurusu başladı mı? - 3

İL İÇİ ATAMA DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atama sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler istemeleri halinde tercihlerinden ilk ikisinde yer alan eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacaktır.  denildi.

Gözler MEBBİS başvuru sayfasında: Öğretmenlerin il içi atama başvurusu başladı mı? - 4

İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.  2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

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