Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,



2. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış

olmak,



3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli

öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna

atananlar bakımından, bu bölümün 1’inci ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna

atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini

tamamlamış olmak,



4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen

kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1’inci ve 2’nci maddesine ek olarak 31 Aralık

2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış

olmak şartları aranacaktır.