Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlere ikinci defa il içi ve il dışı yer değiştirme hakkı tanındı. 2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Peki, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuruları yayımlandı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak.

Bu doğrultuda iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama işlemi 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? - 2

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacak.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? - 3

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış
olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli
öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna
atananlar bakımından, bu bölümün 1’inci ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini
tamamlamış olmak,

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen
kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1’inci ve 2’nci maddesine ek olarak 31 Aralık
2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış
olmak şartları aranacaktır.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? - 4

İller arası isteğe bağlı atamalar 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak. İlişik kesme için ise 19 Temmuz 2024 tarihi belirlendi.

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