Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlere ikinci defa il içi ve il dışı yer değiştirme hakkı tanındı. 2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Peki, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı?
Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuruları yayımlandı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak.
Bu doğrultuda iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama işlemi 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.