Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için son gün ne zaman? MEB il dışı atama (tayin) sonuçları için tarih verdi

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

MEB'den yapılan açıklamada; "Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir." denildi.