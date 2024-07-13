Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için son gün ne zaman? MEB il dışı atama (tayin) sonuçları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlere bu yıl ikinci kez il dışı yer değiştirme hakkı tanındığını duyurmuştu. İl dışı tayin başvuruları 11 Temmuz itibariyle başladı. Peki, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için son gün ne zaman? İl dışı atama (tayin) sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için son gün ne zaman? MEB il dışı atama (tayin) sonuçları için tarih verdi - 1

Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz itibariyle başladu. Takvime göre, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için son gün ne zaman? MEB il dışı atama (tayin) sonuçları için tarih verdi - 2

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvimde atama tarihine de yer verildi. İller arası atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için son gün ne zaman? MEB il dışı atama (tayin) sonuçları için tarih verdi - 3

Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için son gün ne zaman? MEB il dışı atama (tayin) sonuçları için tarih verdi - 4

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

MEB'den yapılan açıklamada; "Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir." denildi.

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