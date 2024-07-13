Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için son gün ne zaman? MEB il dışı atama (tayin) sonuçları için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlere bu yıl ikinci kez il dışı yer değiştirme hakkı tanındığını duyurmuştu. İl dışı tayin başvuruları 11 Temmuz itibariyle başladı. Peki, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için son gün ne zaman? İl dışı atama (tayin) sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz itibariyle başladu. Takvime göre, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.