Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (Personel meb.gov.tr öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı)

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için işaret edilen tarih geldi çattı. Başvurular ön başvuru ve tercih başvurusu olarak iki aşamalı olacak şekilde yapıldı. 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvurda bulunan öğretmenler, atama sonuçlarını 16 Ağustos itibariyle öğrenebilecek.