Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı (Personel meb.gov.tr öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru işlemleri ardından gözler atama tarihine çevrilmişti. Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ilan edildi.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı. Başvurda bulunan öğretmenler, atama sonuçlarını 16 Ağustos itibariyle öğrenebilecek.