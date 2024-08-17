Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı (Personel meb.gov.tr öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru işlemleri ardından gözler atama tarihine çevrilmişti. Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ilan edildi.

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı (Personel meb.gov.tr öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı) - 1

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı. Başvurda bulunan öğretmenler, atama sonuçlarını 16 Ağustos itibariyle öğrenebilecek.

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Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı (Personel meb.gov.tr öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı) - 2

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak, yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı (Personel meb.gov.tr öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı) - 3

ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.


Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı (Personel meb.gov.tr öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı) - 4

Yer değiştirme işlemi 9 Eylül 2024 tarihinden önce gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri yer değiştirme kararnamelerinin gönderildiği tarih itibarıyla yapılabilecektir. 6. Yer değiştirme işlemi 9 Eylül 2024 tarihinden sonra gerçekleşenlerden; • Bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası durumunda olanların ayrılma işlemleri atama kararnamelerinin gönderildiği tarih itibarıyla, Diğer öğretmenlerin ayrılma işlemleri ise yarıyıl tatili itibarıyla yapılabilecektir.

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