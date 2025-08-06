Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama sonuçları açıklandı (MEBBİS iller arası tayin sonucu sorgulama)

Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama sonuçları açıklandı. 2025 yılı öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme süreci iki aşamalı olarak tamamlanmıştı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik gibi nedenlere bağlı yapılan başvuruların sonuçları MEBBİS veya e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama sonuçları açıklandı (MEBBİS iller arası tayin sonucu sorgulama) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak iller arası yer değiştirme başvuruları, 18 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Mazerete bağlı il dışı atama sonuçları 6 Ağustos Çarşamba günü saat 16.50'de ilan edildi.

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Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama sonuçları açıklandı (MEBBİS iller arası tayin sonucu sorgulama) - 2

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atamaları 6 Ağustos tarihinde yapılacak. Öğretmen il dışı atama sonuçları, “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, hem e-Devlet hem de Mebbis üzerinden mazerete bağlı il dışı atama sonuçlarını sorgulayabilecek.

İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama sonuçları açıklandı (MEBBİS iller arası tayin sonucu sorgulama) - 3

İLİŞİK KESME TARİHİ

Yayımlanan takvimde ilişik kesme tarihine de yer verilmişti. Öğretmenlerin atama sonuçları ardından Tebligat ve İlişik Kesme işlemleri 7 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama sonuçları açıklandı (MEBBİS iller arası tayin sonucu sorgulama) - 4

MAZERETE BAĞLI ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek.



Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama sonuçları açıklandı (MEBBİS iller arası tayin sonucu sorgulama) - 5

Eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun (tercih başvurusu) son günü 05 Ağustos 2025; hizmet süresinin hesabında 31 Aralık 2025 tarihi esas alınacak.

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