Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama sonuçları açıklandı (MEBBİS iller arası tayin sonucu sorgulama)
Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama sonuçları açıklandı. 2025 yılı öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme süreci iki aşamalı olarak tamamlanmıştı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik gibi nedenlere bağlı yapılan başvuruların sonuçları MEBBİS veya e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak iller arası yer değiştirme başvuruları, 18 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Mazerete bağlı il dışı atama sonuçları 6 Ağustos Çarşamba günü saat 16.50'de ilan edildi.