Öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama sonuçları açıklandı (MEBBİS iller arası tayin sonucu sorgulama)

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak iller arası yer değiştirme başvuruları, 18 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Mazerete bağlı il dışı atama sonuçları 6 Ağustos Çarşamba günü saat 16.50'de ilan edildi.