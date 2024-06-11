Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi

İl içi ve il dışı atama sonuçları ardından gözler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına çevrildi. Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi Milli Eğitimi Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman alınacak?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi - 1

2024 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı. Öğretmenlerin mazerete bağlı aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerle il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları ağustos ayında başlayacak.

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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi - 2

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi - 3

YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi - 4

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılanöğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

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