Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi

2024 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı. Öğretmenlerin mazerete bağlı aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerle il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları ağustos ayında başlayacak.