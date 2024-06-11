Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi
İl içi ve il dışı atama sonuçları ardından gözler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına çevrildi. Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi Milli Eğitimi Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman alınacak?
2024 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı. Öğretmenlerin mazerete bağlı aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerle il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları ağustos ayında başlayacak.