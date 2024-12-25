Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2025 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme takvimi
Öğretmenlerin 2025 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Peki, öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2025 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme takviminin ayrıntıları haberimizde...
Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.