Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2025 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme takvimi

Öğretmenlerin 2025 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Peki, öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2025 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme takviminin ayrıntıları haberimizde...

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2025 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme takvimi - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2025 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme takvimi - 2

YARIYIL TATİLİ ATAMA TAKVİMİ

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2025 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme takvimi - 3

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2025 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme takvimi - 4

ATAMALAR NE ZAMAN?

Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER