Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularıları ne zaman? (Özür grubu atama takvimi)
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularıları ne zaman?
Öğretmenlerin 2024 yılı yer değiştirme atama takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularılarına ilişkin ayrıntılar belli oldu.