Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor? Özür grubu atama takvimi 2024

Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları önümüzdeki ay başlayacak. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama takviminin ayrıntılarını derledik.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor? Özür grubu atama takvimi 2024 - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor? Özür grubu atama takvimi 2024 - 2

ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ

Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor? Özür grubu atama takvimi 2024 - 3

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı
olarak alınacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor? Özür grubu atama takvimi 2024 - 4

ATAMALAR NE ZAMAN?

Atamalar ise 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

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