Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor? Özür grubu atama takvimi 2024
Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları önümüzdeki ay başlayacak. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama takviminin ayrıntılarını derledik.
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.