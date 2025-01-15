Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Mebbis tayin sonuç sayfasında
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10-14 Ocak tarihleri arasında alınan tercihler ardından 2025 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçları için geri sayım başladı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme başvuruları tamamlandı. 8 Ocak 2025 tarihine kadar başvurularını gerçekleştiren adaylar, sonuç duyurusunu bekliyor.