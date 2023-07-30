Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım

ÖABT SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınavına katılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye girmeleri zorunludur.