Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım

KPSS ÖABT alan sınavı için geri sayım başladı. Kamuda öğretmenlik görevini icra etmek isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınavı, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Tüm gözler şimdi 2023 KPSS etabının son oturumu olacak ÖABT'nin tarihinde. Peki, Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman? 2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?

Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım - 1

KPSS ÖABT oturumu öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Toplam 50 soruyla karşılaşacak olan adaylar, 75 dakika içerisinde bu sorulara yanıt vermeye çalışacak. İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav tarihi...

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Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım - 2

KPSS ÖABT NE ZAMAN?


Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım - 3

ÖABT SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınavına katılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye girmeleri zorunludur.

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