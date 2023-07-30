Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım
KPSS ÖABT alan sınavı için geri sayım başladı. Kamuda öğretmenlik görevini icra etmek isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınavı, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Tüm gözler şimdi 2023 KPSS etabının son oturumu olacak ÖABT'nin tarihinde. Peki, Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman? 2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?
KPSS ÖABT oturumu öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Toplam 50 soruyla karşılaşacak olan adaylar, 75 dakika içerisinde bu sorulara yanıt vermeye çalışacak. İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav tarihi...