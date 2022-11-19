Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (uzman öğretmenlik sınavı soruları paylaşıldı)

Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.