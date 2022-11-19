Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (uzman öğretmenlik sınavı soruları paylaşıldı)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı bugün gerçekleşti. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanırken sonuçların 12 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (uzman öğretmenlik sınavı soruları paylaşıldı) - 1

Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen sınav 150 dakika sürdü.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (uzman öğretmenlik sınavı soruları paylaşıldı) - 2

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavda 5'er seçenekli 100 soru soruldu. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (uzman öğretmenlik sınavı soruları paylaşıldı) - 3

Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (uzman öğretmenlik sınavı soruları paylaşıldı) - 4

Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (uzman öğretmenlik sınavı soruları paylaşıldı) - 5

Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (uzman öğretmenlik sınavı soruları paylaşıldı) - 6

Uzman öğretmenliğe, bu eğitimleri tamamlayan ve yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, eğitimleri tamamlamış öğretmenler başvurdu.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (uzman öğretmenlik sınavı soruları paylaşıldı) - 7

Sınava toplam başvuru sayısı 595 bin 598 oldu.

Türkiye'de halen 75 bin 506 uzman öğretmen, 89 başöğretmen bulunuyor.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (uzman öğretmenlik sınavı soruları paylaşıldı) - 8

SORU VE CEVAPLARI DA YAYIMLANDI

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı da sınavın ardından yayımlandı. 

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