Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, maddeleri neler?
Öğretmenlik Meslek Kanunu'na köklü değişiklikler geliyor. Öğretmen adaylarının eğitimi ve atanma süreçleri yeniden düzenleniyor. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?
Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.