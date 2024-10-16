Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Temmuz ayında yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözleşmeli mülakat sonuçları için Danıştay'ın kararını işaret etti. Peki, 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 temmuz ayında yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih sorgulanıyor. On binlerce öğretmen adayı katılım sağladıkları mülakatların ardından, öğretmenlik hayallerine ulaşabilmek için mülakat sonuçalrının açıklanmasını bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?