Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Temmuz ayında yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözleşmeli mülakat sonuçları için Danıştay'ın kararını işaret etti. Peki, 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 temmuz ayında yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih sorgulanıyor. On binlerce öğretmen adayı katılım sağladıkları mülakatların ardından, öğretmenlik hayallerine ulaşabilmek için mülakat sonuçalrının açıklanmasını bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarının Danıştay'ın kararından sonra açıklanacağını söylemişti. Bakan Tekin şöyle konuşmuştu:

"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."

Buna göre; Öğretmenlik mülakat sonuçlarının danıştayın kararının ardından açıklanması bekleniyor.

Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Puanların belli olduğunu ancak sonuçlar için açılan davaların sonucu beklediklerini aktaran Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılması için Danıştay'dan karar çıkması gerektiğini söyledi.

Mülakatlarla ilgili sürecin Danıştay kararına bağlı olduğunu hatırlatan Tekin, "Bu karara göre yüzde 50'si veya yüzde 100'üyle atama yapacağız" dedi.

Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir."

Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar e-Devlet sisteminde yer alan"Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden görüntülenebilecek.

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