Okul potasını kıran öğrenciler gördüklerine şaşırdı

Potalara kağıt asarak, güvenlik kamerası olduğunu ve potaların kullanım dışı olduğunu yazdıklarını, ancak bunun da işe yaramadığını söyleyen Erdem, "Bunun dikkate alınmadığını gördük. Sonra aklımıza potaların üzerine şeker koyup çocuklara bir mesaj verme fikri geldi. Her bir potanın içine şeker koyduk ve ertesi gün yine kameralardan izledik. Çok hoşumuza giden bir durum oldu. Çocukların potaya zarar vermediklerini gördük, şekeri aldılar ve potaya zarar vermediler. Bu şekilde maksadımıza ulaşmış olduk. Dolayısıyla çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.