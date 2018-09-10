Okula uyum haftası (Mini mini birler ders başı yaptı)
Anadolu Ajansı
Yeni eğitim öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayan öğrenciler için okula uyum haftası başladı.
-
1Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana sürüyor.
-
2Bu kapsamda okula uyum haftasında "çocuk-aile-öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek.
-
3Bugün başlayan uyum haftası, 14 Eylül Cuma sona erecek.
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13