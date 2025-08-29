Okula uyum kılavuzu yayımlandı: MEB okula uyum haftanın başlayacağı tarihi hatırlattı
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil, "uyum" eğitimleri için çalacak. İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için bir dizi çalışma yürütüldü.
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitime yeni başlayan çocuklar ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında "Okula Uyum Haftası" uygulamaları, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencilerinin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması amacıyla ise 9 Eylül 2025 tarihi itibarıyla rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.