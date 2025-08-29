Okula uyum kılavuzu yayımlandı: MEB okula uyum haftanın başlayacağı tarihi hatırlattı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil, "uyum" eğitimleri için çalacak. İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için bir dizi çalışma yürütüldü.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitime yeni başlayan çocuklar ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında "Okula Uyum Haftası" uygulamaları, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencilerinin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması amacıyla ise 9 Eylül 2025 tarihi itibarıyla rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu doğrultuda okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik "Uyum Haftası Etkinlikleri" ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise "Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri" hazırlandı.

UYUM PLATFORMU HAZIRLANDI

Bu kapsamda; okul öncesi eğitim kademesine yönelik olarak "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu" hazırlandı. Söz konusu platformda;

Okula Uyum Kılavuzu

Öğretmenlerin sınıf içi ve aile eğitiminde kullanabilecekleri etkinlik örnekleri,

Okula uyum için hazırlanan "Okuluma Başladım" şarkısı ve "Ben Okula Başladım" videolu parmak oyunu,

Ailelere verilecek eğitimde kullanılabilecek sunum gibi birçok içeriğe ve materyale yer veridi.

İlkokul kademesi için "Tanışma Etkinliği", "Animasyon Şarkı", "Tanışma Oyunu", "Etkinlik Örnekleri" ve "Okula Uyum Rehberi ve Sunumu" hazırlanmış olup, ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için ise "Dijital İçerikler", "Etkinlik Örnekleri" ile "Okula Uyum Rehberi ve Sunumu" hazırlanmıştır. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademesi için hazırlanan dokümanlarda uyum süreci ile bütünleştirilerek orman sevgisi ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik içerikler eklenmiş, aile–çocuk–öğretmenin birlikte doğada uygulayacağı etkinlikler tasarlandı.


OKUL ÖNCESİ UYUM KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

AİLE EĞİTİM BÜLTENİ, "OKULA UYUM" SAYISIYLA YAYINDA

Okul öncesi eğitime devam eden çocukları olan ailelere yönelik her ay hazırlanan "Aile Eğitim Bülteni"nin eylül ayı sayısı, "Okula Uyum" temasıyla yayımlandı.

Eylül ayı teması "Okula Uyum" olan bülten, çocuğu okula başlayan aileler ile çocukların duygusal tepkilerini merkeze alarak hazırlandı.

Uyum sürecinin doğasına ve her çocuğun bu süreci farklı biçimlerde yaşayabileceğine dikkat çekilen bültende çocukların okulun ilk günlerinde akıllarında beliren sorulara; ailelere yönelik öneriler kısmında duyguların kabul edilmesi, öğretmene güven aşılanması, düzenli günlük rutin oluşturulması, vedalaşmaların kısa ve güven verici tutulması, okul deneyimlerinin evde pekiştirilmesi ve devamlılığın sağlanması gibi konulara yer verildi.



Ayrıca "10 Soru - 10 Cevap" bölümüyle ailelerin en sık dile getirdiği sorunlara pratik yanıtlar verilirken, "Kaçınılması Gerekenler" başlığı altında ise kıyaslama, korkutma, aşırı korumacılık ve olumsuz söylemler gibi hatalı tutumlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Hazırlanan Okula Uyum Bülteni, Okul Öncesi "Okula Uyum Materyalleri Platformu"na da eklendi. Böylece eylül ayında gerçekleştirilecek uyum haftasında ailelerle de paylaşılacak.

