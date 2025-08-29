Okula uyum kılavuzu yayımlandı: MEB okula uyum haftanın başlayacağı tarihi hatırlattı

UYUM PLATFORMU HAZIRLANDI

Bu kapsamda; okul öncesi eğitim kademesine yönelik olarak "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu" hazırlandı. Söz konusu platformda;



Okula Uyum Kılavuzu



Öğretmenlerin sınıf içi ve aile eğitiminde kullanabilecekleri etkinlik örnekleri,



Okula uyum için hazırlanan "Okuluma Başladım" şarkısı ve "Ben Okula Başladım" videolu parmak oyunu,



Ailelere verilecek eğitimde kullanılabilecek sunum gibi birçok içeriğe ve materyale yer veridi.



İlkokul kademesi için "Tanışma Etkinliği", "Animasyon Şarkı", "Tanışma Oyunu", "Etkinlik Örnekleri" ve "Okula Uyum Rehberi ve Sunumu" hazırlanmış olup, ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için ise "Dijital İçerikler", "Etkinlik Örnekleri" ile "Okula Uyum Rehberi ve Sunumu" hazırlanmıştır. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademesi için hazırlanan dokümanlarda uyum süreci ile bütünleştirilerek orman sevgisi ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik içerikler eklenmiş, aile–çocuk–öğretmenin birlikte doğada uygulayacağı etkinlikler tasarlandı.





