Okullar 1 Mayıs'ta tatil mi? Yarın okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü okullar açık mı, kapalı mı? Öğrenciler kadar ebeveynler de resmi tatil olan 1 Mayıs Perşembe günü okullardaki son durumu merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin yanı sıra üniversite öğrencileri de ''Yarın okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt arıyor.

Okullar 1 Mayıs'ta tatil mi? Yarın okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ile üniversitelerin 1 Mayıs'ta öğrencilere ev sahipliği yapıp yapmayacağı gündemde. Kamu kurumu olan okullar resmi tatillerde kapalı oluyor. İşte, 1 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversitelerde son durum...

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar 1 Mayıs'ta tatil mi? Yarın okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? - 2

YARIN OKULLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm düzeydeki okullar, resmi tatil olan 1 Mayıs'ta tatil oluyor. Bu nedenl öğrenciler 2 Mayıs Cuma günü derslerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Okullar 1 Mayıs'ta tatil mi? Yarın okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? - 3

ÜNİVERSİTELER 1 MAYIS'TA TATİL Mİ?

Üniversiteler de tıpkı okullar gibi 1 Mayıs'ta tatil olacak. Dersler 2 Mayıs'tan itibaren devam edecek.

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