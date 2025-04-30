Okullar 1 Mayıs'ta tatil mi? Yarın okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü okullar açık mı, kapalı mı? Öğrenciler kadar ebeveynler de resmi tatil olan 1 Mayıs Perşembe günü okullardaki son durumu merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin yanı sıra üniversite öğrencileri de ''Yarın okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt arıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ile üniversitelerin 1 Mayıs'ta öğrencilere ev sahipliği yapıp yapmayacağı gündemde. Kamu kurumu olan okullar resmi tatillerde kapalı oluyor. İşte, 1 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversitelerde son durum...