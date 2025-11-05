Okullar ara tatil için ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? (MEB 2025-2026 takvimi)
05.11.2025 08:36
Haber Merkezi
Kasım ayının gelmesiyle birlikte gözler okulların kapanış tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ara tatilde düzenlenecek öğretmen seminerleri online olarak yapılacak. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre hafta sonu ile beraber öğrencileri 9 günlük tatil bekliyor. İkinci ara tatil ise Mart ayına denk gelecek. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, okulların kapanacağı tarih ve detaylı çalışma takvimi…
20 milyona yakın öğrenci için ara tatil zili çalıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün sürecek ara tatil yapacak. Eylül ayında açılan okulların ardından tatilini yapmaya hazırlanan öğrenciler ise MEB’in yayınladığı çalışma takvimine odaklandı.
Öğrencilerin yanı sıra aileler ve öğretmenlerde Kasım ara tatili takvimine göre hareket edecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler, yarıyıl tatilini Ocak ayında, ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Okullar ise 19 Haziran’da kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Peki Kasım ara tatili için okullar ne zaman kapanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tarihler…
OKULLAR ARA TATİLİ İÇİN NE ZAMAN KAPANIYOR?
Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil için geri sayım başladı. MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.
Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
MEB 2025-2026 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (sömestr) tatili 19-30 Ocak 2026
İkinci dönemin başlangıcı 2 Şubat 2026
İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı 19 Haziran 2026
ARA TATİLDE SEMİNERLER ONLİNE YAPILACAK
Öğretmenlerin merakla beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak ilk ara tatilde öğretmen seminerleri de olarak bilinen mesleki çalışmalar çevrimiçi yapılacak.
Bakan Yusuf Tekin açıklamasında Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz.” dedi.
ÖĞRENCİLER ARA TATİLDE DİNLENMELİ
Özellikle merkezi sınavlara hazırlıklarını sürdüren 8. sınıf öğrencileriyle birlikte 12. sınıf öğrencileri için eğitim uzmanlarından uyarı geldi. Yoğun bir dönem geçirecek öğrencilerin ara tatilde dinlenmesi gerektiği ifade ediliyor. Öğrencilere, 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak ara tatilde derslerden uzak durulması gerektiği hatırlatırken dinlenmeleri tavsiye edildi.