Okullar erken mi kapanacak? MEB 2024-2025 okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili kısalacak mı?

Milyonlarca öğrenci ikinci dönemin sona ermesiyle karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak. Özellikle bursluluk sınavı, liselere geçiş sistemi ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler yoğun bir çalışma temposunu geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatil benzer tarihlere denk gelirken öğrenciler, ek olarak tatil yapmadı. Kurban Bayramı ise bu yıl Haziran ayının ilk haftası olacak. Bazı haber kaynaklarında ve sosyal medyada ortaya atılan “Okullar erken kapanacak” iddialarına MEB’den açıklama gelirken bu kez de yaz tatilinin kısaltılacağına yönelik kaynaksız iddialar ortaya atıldı. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise konuyla ilgili son gelişmeleri merak ediyor. İşte, okulların kapanış tarihi 2025…