Okullar ne açılacak, bu hafta açılıyor mu? MEB 2025-2026 çalışma takvimi (ara tatil, yarıyıl tatili takvimi)
Ağustos ayının sona ermesine kısa bir zaman kalan öğrenci, öğretmen ve veliler okulların açılış tarihine odaklandı. 2025-2025 eğitim öğretim yılı 1. sınıf öğrencileri ve 5. sınıf öğrencileri için erken başlayacak. Uyum haftası kapsamında ilk kez derse girecek öğrencileri heyecan sardı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini paylaştı. Önümüzdeki dönem okullarda iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili uygulanacak. Peki Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte, MEB çalışma takvimi bilgisi…
İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için en uzun tatil olarak bilinen yaz tatili sona eriyor. Okulların açılış tarihine göre hareket edecekler ise kaç gün kaldığını MEB takvimini takip ederek öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni takvime göre öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatil, Ocak ayında yarıyıl tatili ve Mart ayında ikinci ara tatilini yapacak. Resmi ve dini bayramlarda benzer şekilde öğrenciler için tatil olacak. Öğretmenler de dönem başında mesleki çalışmalarını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda yeni eğitim dönemi Eylül ayında başlıyor. İşte, 2025-2025 okulların açılış tarihi…