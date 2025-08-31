Okullar ne açılacak, bu hafta açılıyor mu? MEB 2025-2026 çalışma takvimi (ara tatil, yarıyıl tatili takvimi)

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için en uzun tatil olarak bilinen yaz tatili sona eriyor. Okulların açılış tarihine göre hareket edecekler ise kaç gün kaldığını MEB takvimini takip ederek öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni takvime göre öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatil, Ocak ayında yarıyıl tatili ve Mart ayında ikinci ara tatilini yapacak. Resmi ve dini bayramlarda benzer şekilde öğrenciler için tatil olacak. Öğretmenler de dönem başında mesleki çalışmalarını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda yeni eğitim dönemi Eylül ayında başlıyor. İşte, 2025-2025 okulların açılış tarihi…