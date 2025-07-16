Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB okulların açılış tarihi
Okulların açılacağı tarih yaz tatilinin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. 20 Haziran'da sona eren 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte 3 aylık yaz tatili dönemi başladı. Okul öncesi ve 1. sınıflar her yıl olduğu gibi bu yılda okullara daha erken başlangıç yapacak. Yeni eğitim yılının planlamasını yapacak olan öğrenciler ise net tarihi merak ediyor. Peki, 2025-2026 okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı ve yaz tatili sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?