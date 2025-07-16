Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB okulların açılış tarihi

Okulların açılacağı tarih yaz tatilinin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. 20 Haziran'da sona eren 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte 3 aylık yaz tatili dönemi başladı. Okul öncesi ve 1. sınıflar her yıl olduğu gibi bu yılda okullara daha erken başlangıç yapacak. Yeni eğitim yılının planlamasını yapacak olan öğrenciler ise net tarihi merak ediyor. Peki, 2025-2026 okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB okulların açılış tarihi - 1

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı ve yaz tatili sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB okulların açılış tarihi - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim yılı 20 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalandı. Öğrencilerin 2025-2026 yılındaki ilk ders zili ise 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.

İlkokul 1. sınıf ile okul öncesi öğrenciler 1-5 Eylül'de sınıfları dolduracak.

Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB okulların açılış tarihi - 3

ARA TATİL TARİHLERİ

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönem ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB okulların açılış tarihi - 4

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda 15 tatil ya da sömestr, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasına denk gelecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB okulların açılış tarihi - 5

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullar 26 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalanacak.

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