Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB okulların açılış tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı ve yaz tatili sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?