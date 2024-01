İkinci dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Bir sosyal medya hesabı "Öğrenciler tatile doyacak! 15 günlük tatil 1 aya uzatıldı" ifadelerini kullanarak, yarıyıl tatilinin iki haftadan bir aya çıkarıldığı iddiasını gündeme getirdi. Paylaşımda bir internet haber sayfasının linkinin yer aldığı görülürken, herhangi bir resmi belgeye ya da açıklamaya yer verilmediği dikkat çekti.



Bilindiği üzere öğrenciler her yıl düzenli olarak 15 günlük ara tatil yapıyorlar. Fakat bazı durumlarda bu ara tatil süresi 1 aya kadar uzayabiliyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 07.07.2023 tarihinde yayımladığı çalışma takviminde 2023-2024 eğitim öğretim yılının tatil dönemlerini her sene olduğu gibi eğitim öğretim yılının başında paylaştı. Yayımlanan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik yok. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de yarıyıl tatili on beş gün olarak belirlendi.