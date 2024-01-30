İkinci dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?
Sömestr ya da 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili devam ediyor. Öte yandan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinin süresiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialar ardından öğrenciler ve veliler, 15 tatilin sona erip okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girmişti. Öğrenciler, öğrenci aileleri ve eğitimciler şimdi ise okulların yeniden açılacağı tarihe odaklandı. İşte, ikinci dönemim başlama tarihi...