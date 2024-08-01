Okullar ne zaman açılacak 2024-2025: Yaz tatili ne zaman bitecek? Gözler MEB takviminde
Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları, yaz tatilinde olan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte, okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Okullar açılmadan önce yaz tatilini tamamlayacak olan öğrenciler, şimdiden yeni eğitim dönemi için hazırlıklara başladı. Öğrenciler ve veliler 2024-2025 yılı ara tatil ve yarıyıl tatili tarihlerini de sorguluyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?