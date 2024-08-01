Okullar ne zaman açılacak 2024-2025: Yaz tatili ne zaman bitecek? Gözler MEB takviminde

Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları, yaz tatilinde olan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte, okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak 2024-2025: Yaz tatili ne zaman bitecek? Gözler MEB takviminde - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Okullar açılmadan önce yaz tatilini tamamlayacak olan öğrenciler, şimdiden yeni eğitim dönemi için hazırlıklara başladı. Öğrenciler ve veliler 2024-2025 yılı ara tatil ve yarıyıl tatili tarihlerini de sorguluyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

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Okullar ne zaman açılacak 2024-2025: Yaz tatili ne zaman bitecek? Gözler MEB takviminde - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak 2024-2025: Yaz tatili ne zaman bitecek? Gözler MEB takviminde - 3

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak 2024-2025: Yaz tatili ne zaman bitecek? Gözler MEB takviminde - 4

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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