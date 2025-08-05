Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı MEB takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni dönemde okulların ne zaman açılacağı, ara tatillerin ve sömestr tatilinin hangi tarihlere denk geleceği netleşti. Özellikle yaz tatilinin son günlerine girilirken “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte 2025-2026 MEB çalışma takvimine göre okulların açılış tarihi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarih itibarıyla tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde ders zili çalacak. Böylece öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarına dönecek.