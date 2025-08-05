Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı MEB takvimi belli oldu

ARA TATİL VE SÖMESTR TAKVİMİ 2025

Yeni dönemde okulların sadece açılış tarihi değil, aynı zamanda ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de planlandı. Öğrenci ve velilerin tatil planlarını yaparken göz önünde bulundurması gereken tarih aralıkları şu şekilde:



1. Ara Tatil:



10 Kasım 2025 Pazartesi – 14 Kasım 2025 Cuma

(Hafta sonu dahil toplam 9 gün)



Yarıyıl (Sömestr) Tatili:



19 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma

(Hafta sonlarıyla birlikte toplam 16 gün)



2. Ara Tatil:



16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma

(Yine hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil)