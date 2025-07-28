Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.



Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.