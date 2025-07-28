Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için merakla beklenen okulların açılış tarihini duyurdu. Yaz tatilinin tadını çıkaran milyonlarca öğrenci, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırırken, veliler de yeni dönem hazırlıklarına başladı. Peki, 2025-2026 MEB takvimine göre okullar hangi tarihte açılacak? İşte ayrıntılar…
2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt arayan milyonlarca öğrenci, yeni eğitim dönemi öncesinde sorgulamalarına başladı. MEB’in açıkladığı yeni eğitim yılı takvimiyle birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatilinin son haftalarında yeni dönem için hazırlıklarını tamamlayacak. İşte 2025-2026 okulların açılış tarihi...