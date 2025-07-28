Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için merakla beklenen okulların açılış tarihini duyurdu. Yaz tatilinin tadını çıkaran milyonlarca öğrenci, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırırken, veliler de yeni dönem hazırlıklarına başladı. Peki, 2025-2026 MEB takvimine göre okullar hangi tarihte açılacak? İşte ayrıntılar…

Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu - 1

2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt arayan milyonlarca öğrenci, yeni eğitim dönemi öncesinde sorgulamalarına başladı. MEB’in açıkladığı yeni eğitim yılı takvimiyle birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatilinin son haftalarında yeni dönem için hazırlıklarını tamamlayacak. İşte 2025-2026 okulların açılış tarihi...

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Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tüm kademelerdeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında ders zili bu tarihte çalacak. Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına merhaba diyecek.

Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu - 3

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu - 4

ARA TATİLLER VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ

Yeni eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu:

1. Ara Tatil: 10 - 14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 Ocak - 30 Ocak 2026

2. Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026

Okulların Kapanışı: 19 Haziran 2026 Cuma

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