Okullar ne zaman açılacak, 3 Şubat Pazartesi günü açılacak mı? MEB takvimi

2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı ve milyonlarca öğrenci, 17 Ocak Cuma günü düzenlenen törenlerle karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrenciler, yoğun bir dönemin ardından iki haftalık yarıyıl tatiline başladı. Sömestr tatili devam ederken hem öğrenciler hem de veliler, okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, 3 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak, 3 Şubat Pazartesi günü açılacak mı? MEB takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimini aylar önce duyurmuştu. Açıklanan takvim doğrultusunda, milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ardından 9 Eylül 2024 Pazartesi günü ders başı yaptı. Uzun bir yaz tatilinin ardından öğrenciler, yoğun bir ders programına adapte olmaya çalışırken, öğretmenler de yeni döneme hızlı bir giriş yaptı.

Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlandı ve öğrenciler düzenlenen törenlerle karnelerini aldı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, ardından 15 günlük sömestr tatiline başladı.

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak, 3 Şubat Pazartesi günü açılacak mı? MEB takvimi - 2

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda 2. Dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak, 3 Şubat Pazartesi günü açılacak mı? MEB takvimi - 3

BAZI OKULLARDA EĞİTİM TOPLANTILARI YAPILACAK

Ancak bazı okullarda, öğretmenler için düzenlenecek eğitim toplantıları nedeniyle ders saatlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda, belirli okullarda ders süresi üç saatle sınırlandırılacak.

Uygulama, okulların tekli veya ikili eğitim sistemine göre farklılık gösterecek. Tekli eğitim veren okullarda dersler daha kısa tutulabilirken, ikili eğitim yapan kurumlarda sabah ve öğleden sonra gruplarına göre ayrı planlamalar yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak, 3 Şubat Pazartesi günü açılacak mı? MEB takvimi - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

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