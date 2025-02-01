Okullar ne zaman açılacak, 3 Şubat Pazartesi günü açılacak mı? MEB takvimi
2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı ve milyonlarca öğrenci, 17 Ocak Cuma günü düzenlenen törenlerle karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrenciler, yoğun bir dönemin ardından iki haftalık yarıyıl tatiline başladı. Sömestr tatili devam ederken hem öğrenciler hem de veliler, okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, 3 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimini aylar önce duyurmuştu. Açıklanan takvim doğrultusunda, milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ardından 9 Eylül 2024 Pazartesi günü ders başı yaptı. Uzun bir yaz tatilinin ardından öğrenciler, yoğun bir ders programına adapte olmaya çalışırken, öğretmenler de yeni döneme hızlı bir giriş yaptı.
Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlandı ve öğrenciler düzenlenen törenlerle karnelerini aldı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, ardından 15 günlük sömestr tatiline başladı.