Okullar ne zaman açılacak, 3 Şubat Pazartesi günü açılacak mı? MEB takvimi

BAZI OKULLARDA EĞİTİM TOPLANTILARI YAPILACAK

Ancak bazı okullarda, öğretmenler için düzenlenecek eğitim toplantıları nedeniyle ders saatlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda, belirli okullarda ders süresi üç saatle sınırlandırılacak.



Uygulama, okulların tekli veya ikili eğitim sistemine göre farklılık gösterecek. Tekli eğitim veren okullarda dersler daha kısa tutulabilirken, ikili eğitim yapan kurumlarda sabah ve öğleden sonra gruplarına göre ayrı planlamalar yapılacak.