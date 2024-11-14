Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil takvimi
Milyonlarca öğrenci, 2024 2025 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili sürecine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihlerini paylaştı. Takvime göre, öğrenciler kasım ayı içerisinde yeniden okullarına dönüş yapacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak. 11 Kasım Pazartesi günü başlayan ara tatil, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.