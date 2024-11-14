Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil takvimi

Milyonlarca öğrenci, 2024 2025 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili sürecine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihlerini paylaştı. Takvime göre, öğrenciler kasım ayı içerisinde yeniden okullarına dönüş yapacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak. 11 Kasım Pazartesi günü başlayan ara tatil, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil takvimi - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil takvimi - 3

MEB TAKVİMİNİN AYRINTILARI

Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü son bulacak.

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil takvimi - 4

9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.

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