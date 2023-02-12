Okullar ne zaman açılacak? Depremin etkilediği illerde tatil süreci uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı

Maraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'ta kadar tatil edildiğini duyurmuştu. Deprem bölgesinde çalışmalar devam ederken okulların tatil süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Özer "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de uzatma kararı aldık" dedi. Peki, okullar ne zaman açılacak, tatil süreci uzatıldı mı?

Okullar ne zaman açılacak? Depremin etkilediği illerde tatil süreci uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı - 1

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından birçok soru gündeme geldi, en çok merak edilenlerden biri de okulların durumu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Okullar ne zaman açılacak? Depremin etkilediği illerde tatil süreci uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı - 2

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından okulların durumundaki son gelişmeleri paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık” dedi.

Okullar ne zaman açılacak? Depremin etkilediği illerde tatil süreci uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı - 3

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'dan NTV canlı yayınına telefonla bağlandı. Devletin tüm imkanlarını kullanarak birlik beraberlik içinde süreçleri yönetmeye çalıştıklarını belirten Bakan Özer, "Hızlı bir şekilde bu zor günlerden çıkacağız." ifadesini kullandı.

Öğrenci ve öğretmenlerle sahada yaptığı görüşmelerde iki konunun öne çıktığını, görüşmeler neticesinde yeni kararlar aldıklarını anlatan Özer, şu bilgileri verdi:

"10 ilimizde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramayacağız. Diğer taraftan tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda, ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Bugün bazı çadırlarda ücretli öğretmenlerimiz 'Biz ücret alamıyoruz' şeklinde bir ifadede bulundular. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz. Hiç kimse tedirgin olmasın. Buraya göreve gelen tüm öğretmenlerimiz için de aynı şekilde. El birliğiyle hızlı bir şekilde süreçleri yöneteceğiz."

Okullar ne zaman açılacak? Depremin etkilediği illerde tatil süreci uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı - 4

10 İLDE EĞİTİME VERİLEN ARA UZATILABİLİR

Özer, nakillerin kolay şekilde gerçekleşmesi için çalıştıklarını ifade ederek, 10 ilde eğitime verilen aranın uzatılabileceği mesajını verdi.

Deprem bölgesinde farklı illerden gelen çok sayıda öğretmenin arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek olduğunu, sadece Malatya'da diğer illerden gelen binin üzerinde öğretmen bulunduğunu kaydeden Özer, bu öğretmenlerin izinleriyle ilgili de çalışma yürüttüklerini söyledi.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER