Okullar ne zaman açılacak? Depremin etkilediği illerde tatil süreci uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından birçok soru gündeme geldi, en çok merak edilenlerden biri de okulların durumu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından okulların durumundaki son gelişmeleri paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'dan NTV canlı yayınına telefonla bağlandı. Devletin tüm imkanlarını kullanarak birlik beraberlik içinde süreçleri yönetmeye çalıştıklarını belirten Bakan Özer, "Hızlı bir şekilde bu zor günlerden çıkacağız." ifadesini kullandı.
Öğrenci ve öğretmenlerle sahada yaptığı görüşmelerde iki konunun öne çıktığını, görüşmeler neticesinde yeni kararlar aldıklarını anlatan Özer, şu bilgileri verdi:
"10 ilimizde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramayacağız. Diğer taraftan tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda, ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Bugün bazı çadırlarda ücretli öğretmenlerimiz 'Biz ücret alamıyoruz' şeklinde bir ifadede bulundular. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz. Hiç kimse tedirgin olmasın. Buraya göreve gelen tüm öğretmenlerimiz için de aynı şekilde. El birliğiyle hızlı bir şekilde süreçleri yöneteceğiz."
Özer, nakillerin kolay şekilde gerçekleşmesi için çalıştıklarını ifade ederek, 10 ilde eğitime verilen aranın uzatılabileceği mesajını verdi.
Deprem bölgesinde farklı illerden gelen çok sayıda öğretmenin arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek olduğunu, sadece Malatya'da diğer illerden gelen binin üzerinde öğretmen bulunduğunu kaydeden Özer, bu öğretmenlerin izinleriyle ilgili de çalışma yürüttüklerini söyledi.