Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek? (2025 MEB tatil takvimi)

Okulların ne zaman açılacağı, ikinci ara tatilin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatil 28 Mart'ta okulların kapanmasıyla birlikte başladı. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek? (2025 MEB tatil takvimi) - 1

İkinci ara tatil devam ederken öğrenciler bir yandan da okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Tatil sonrası yeniden derslere başlayacak olan öğrenciler hazırlıklarını tamamlamak için MEB tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek?

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Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek? (2025 MEB tatil takvimi) - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, 2. ara tatilin biteceği ve okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullar ikinci ara tatil sonrasında 7 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek? (2025 MEB tatil takvimi) - 3

YAZ TATİLİ NE ZAMAN ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimine göre, yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.

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