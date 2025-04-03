Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek? (2025 MEB tatil takvimi)
Okulların ne zaman açılacağı, ikinci ara tatilin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatil 28 Mart'ta okulların kapanmasıyla birlikte başladı. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek?
İkinci ara tatil devam ederken öğrenciler bir yandan da okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Tatil sonrası yeniden derslere başlayacak olan öğrenciler hazırlıklarını tamamlamak için MEB tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek?