Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek? (2025 MEB tatil takvimi)

İkinci ara tatil devam ederken öğrenciler bir yandan da okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Tatil sonrası yeniden derslere başlayacak olan öğrenciler hazırlıklarını tamamlamak için MEB tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitecek?